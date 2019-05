Poulsen und Delaney im Dänemark-Aufgebot

Wollen Dänemark zur EM führen: Yussuf Poulsen und Thomas Delaney

Yussuf Poulsen von RB Leipzig, BVB-Abräumer Thomas Delaney und Torhüter Frederik Rönnow von Eintracht Frankfurt stehen im Aufgebot der dänischen Nationalmannschaft für die kommenden Heimspiele in der EM-Qualifikation.

Angeführt wird das Team von Trainer Age Hareide gegen Irland (7. Juni) und Georgien (10. Juni) von Tottenham-Star Christian Eriksen.

Nicht zum Aufgebot gehört der zuletzt berufene BVB-Profi Jacob Bruun Larsen. Der 20-Jährige steht ebenso wie die Deutschland-Legionäre Andreas Poulsen (Borussia Mönchengladbach) und Asger Sörensen (Jahn Regensburg) im vorläufigen Aufgebot für die U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni).

Dänemark war Ende März mit einem 3:3 in der Schweiz in die EM-Qualifikation gestartet. Dabei waren dem Hareide-Team nach einem 0:3-Rückstand noch späte Treffer in der 84., 88. und 90. Minute gelungen.