Schneider will Schalke-Neuzugänge besser integrieren

Jochen Schneider (r.) spricht über die neue Saison

Der Abstiegskampf mit dem Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hat den neuen Sportvorstand Jochen Schneider auch körperlich geplagt.

"Ich habe in den ersten Wochen sechs Kilogramm abgenommen", berichtete der 48-Jährige im Interview mit der "WAZ": "Ich konnte in der Phase, in der wir ganz unten drin steckten, einfach nichts essen. Im Abstiegskampf wachte ich mit Magendrücken auf."

In der kommenden Saison soll alles besser werden - mit dem neuen Trainer David Wagner ("eine große Persönlichkeit") und dem Kaderplaner Michael Reschke ("überragendes Netzwerk"). Gesucht wird noch ein Sportdirektor, der laut Schneider "eng an der Mannschaft" und "erster Ansprechpartner für David Wagner" sein soll.

Dabei setzen die Schalker auch darauf, dass in der vergangenen Saison enttäuschende Spieler bessere Leistungen zeigen. "Wir müssen unsere Neuzugänge besser integrieren, ihnen Hilfestellungen geben, aber auch ganz konkret verdeutlichen, was es bedeutet, für Schalke 04 zu spielen und welches Privileg dies ist", sagte Schneider.

Sebastian Rudy bekannte im Interview mit "Goal" und "Spox", er sei von seiner bisherigen Leistung enttäuscht. "Von nun an gehe ich das Ganze ein Stück weit anders an und versuche, das zu zeigen, was mich stark macht", sagte der Nationalspieler, der zu Beginn der abgelaufenen Saison von Bayern München nach Schalke gewechselt war.