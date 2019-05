Medien: BVB-Interesse an Mandzukic flammt wieder auf

Der BVB denkt offenbar über eine Verpflichtung von Mario Mandzukic nach

In den vergangenen Tagen hat der BVB mit Nico Schulz (1899 Hoffenheim), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) und Julian Brandt (Bayer Leverkusen) drei hochkarätige Neuzugänge an Land gezogen. Abgeschlossen sind die Planungen beim Vizemeister der Fußball-Bundesliga damit noch nicht: Ein neuer Stürmer wird gesucht, idealerweise mit Erfahrung und Torriecher. Medienberichten zufolge rückt dabei ein alter Bekannter in den Fokus.

Laut "Bild" sollen die Dortmunder nämlich erneut um den kroatischen Routinier Mario Mandzukic werben. Der 33-Jährige steht aktuell beim italienischen Serienmeister Juventus Turin unter Vertrag, liebäugelt jedoch mit einem Wechsel. Bei der Alten Dame steht der ehemalige Bayern-Angreifer im Schatten von Cristiano Ronaldo.

Angeblich soll BVB-Berater Matthias Sammer in einer "Elefanten-Runde" mit Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc empfohlen haben, Mandzukic zurück nach Deutschland zu holen. Wie es scheint, stieß der 51-Jährige auf offene Ohren.

Bereits im letzten Sommer hatte die Borussia über den kopfballstarken Stürmer nachgedacht. Damals wollte Juventus Mandzukic allerdings nicht ziehen lassen. Nun ist das Interesse anscheinend wieder aufgeflammt.

In Turin steht der kantige Kroate noch bis 2021 unter Vertrag. Mit neun Toren und sieben Vorlagen leistete der Champions-League-Sieger von 2013 auch in dieser Saison seinen Beitrag zur achten Juve-Meisterschaft in Folge.