"Was will man da kritisieren?" Funkel stützt Kollege Kovac

Getty Images

Friedhelm Funkel (l.) lobte Bayern-Trainer Niko Kovac

Niko Kovac hat mit dem Gewinn des Doubles aus Meisterschaft und DFB-Pokal seine schärfsten Kritiker verstummen lassen. Unterstützung bekommt er nun auch von Trainer-Kollege Friedhelm Funkel.

"Wie Niko sich über die Saison entwickelt hat, ist einfach fantastisch", zeigte sich der Coach von Fortuna Düsseldorf am Sonntag in der Talkrunde "Doppelpass" auf "Sport1" begeistert. Zudem zeigte Funkel sein Unverständnis über die lange anhaltende Kritik am Bayern-Trainer, "weil er von Beginn an gute Arbeit gemacht hat".

Dass auch ein Trainer Leistungsschwankungen unterliege und "dass du mal Dellen in einer Saison hast, ist völlig normal", so der 65-Jährige weiter.

Letztlich habe Kovac "die beste Bayern-Rückrunde aller Zeiten gespielt. Was will man da kritisieren, was will man da erwarten?"

Beckmann greift Rummenigge an: "Was würden die Bayern dann machen?"

Deutliche Worte fand unterdessen Talkshow-Kollege und TV-Moderator Reinhold Beckmann, der kein gutes Haar an der Führungsebene der Münchner ließ. Über Wochen hatte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge die Spekulationen um Niko Kovac öffentlich angeheizt und Kovac keine Job-Garantie über das Saisonende hinaus gegeben.

Kurz vor dem Pokalfinale hob Rummenigge schließlich auf Nachfrage über die Zukunft des Trainers auf einer "Bild"-Veranstaltung seinen Daumen.

"Ganz langsam arbeitet sich der Daumen (von Rummenigge; d. Red.) nach oben. Das ist fast schon ein bisschen unverschämt, nach dem, was Kovac aushalten musste", so Beckmann: "Ich kann mir aber vorstellen, dass der Gedanke von Kovac auch ist: Bleibe ich hier, halte ich das aus?"

In diesem Zusammenhang warf er zudem die Frage in den Raum: "Was würden die Bayern eigentlich machen, wenn Niko Kovac geht? Dann würde ich gerne mal das Gesicht von Kalle Rummenigge sehen."