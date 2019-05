City-Juwel im Anflug? RB sticht wohl Bayern und BVB aus

Getty Images

RB Leipzig, der FC Bayern und BVB sind an Noah Ohio (l.) interessiert

In den vergangenen Monaten haben sich die Vereine der Fußball-Bundesliga schon mit einigen Talenten von Premier-League-Klubs verstärkt. Nun buhlen RB Leipzig, der FC Bayern München und Borussia Dortmund wohl um den nächsten Youngster.

Nach Informationen von "Sky UK" interessieren sich die drei Kontrahenten für Noah Ohio von Manchester City. Dort läuft der gerade einmal 16-Jährige im U18-Team des englischen Meisters auf. In sieben Ligaspielen erzielte das niederländische Nachwuchstalent in dieser Spielzeit einen Treffer.

Doch offenbar möchte der Stürmer die Citizens verlassen. So soll Ohio jüngst eine Vertragsverlängerung über drei Jahre abgelehnt haben, da er im Ausland größere Chancen auf einen Durchbruch im Profibereich sieht.

Somit könnte er bald einen ähnlichen Weg einschlagen, den Jadon Sancho 2017 zu Borussia Dortmund geführt hat. Dort entwickelte sich der Flügelstürmer in der abgelaufenen Saison zu einem absoluten Leistungsträger.

Der Wechselwunsch von Noah Ohio hat neben RB Leipzig, dem FC Bayern und BVB angeblich auch andere Vereine wie Ajax Amsterdam oder Olympique Lyon auf den Plan gerufen.

Ein Wechsel in die Bundesliga scheint am wahrscheinlichsten. Denn dem weiteren Bericht zufolge soll sich RB Leipzig in der Pole Position für einen Transfer des niederländischen Junioren-Nationalspielers befinden.