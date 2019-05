BVB mit neuem Anlauf bei Brasilien-Juwel?

Getty Images

Pedrinho steht Berichten zufolge abermals auf dem Zettel des BVB

Schon im vergangenen Winter war Borussia Dortmund brasilianischen Medien zufolge ernsthaft an der Verpflichtung von Angreifer Pedrinho von Corinthians interessiert. Jetzt soll der BVB erneut an den 21-Jährigen herangetreten sein.

Zwei dem Spieler nahestehende, aber namentlich nicht genannte Personen haben das wieder aufgeflammte Interesse des deutschen Vizemeisters gegenüber "UOL Esporte" bestätigt.

Demnach habe der BVB sowohl den Spieler als auch seinen Klub kontaktiert, um ein mögliches Angebot auszuloten. Konkrete Verhandlungen seien jedoch nicht aufgenommen worden. Vertreter von Corinthians wollten die Meldung weder bestätigen noch kommentieren.

Sollte Dortmund bei Pedrinho Ernst machen, dürfte sich der brasilianische Erstligist über eine satte Finanzspritze freuen. 50 Millionen Euro beträgt die festgelegte Ablösesumme für das Riesentalent, dessen Vertrag noch bis zum 31. Dezember 2020 läuft. Allerdings, so "UOL Esporte" weiter, ist der aktuelle Tabellendritte der Série A aktuell nicht bereit, seinen Rohdiamanten ziehen zu lassen.

Pedrinho womöglich zu teuer für den BVB

Im Dezember 2018 hatte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc die Transfer-Gerüchte um Pedrinho noch ins Reich der Fabeln verwiesen. Nachdem Meldungen aus Brasilien eintrafen, der Youngster habe sich mit dem BVB auf einen Vierjahres-Vertrag geeinigt, entgegnete der 56-Jährige: "Der Name sagt mir was, in der Tat. Normalerweise kommentieren wir es nicht. Aber da ist nichts dran."

Die Borussia präsentierte kurz nach Saisonende bereits drei Neuverpflichtungen für die kommende Spielzeit: Nico Schulz (27 Mio. Euro) kommt von der TSG Hoffenheim, Thorgan Hazard (25,5 Mio. Euro) von Borussia Mönchengladbach und Julian Brandt (25 Mio. Euro) von Bayer Leverkusen. Die geforderte Ablösesumme für Pedrinho dürfte den Rahmen daher sprengen.

Sollte der BVB den begabten Kicker dennoch ins Ruhrgebiet lotsen, würde das den Konkurrenzkampf in der Offensive weiter anheizen. Pedrinho fühlt sich im offensiven Mittelfeld zu Hause, weicht zudem oft auf die Flügel aus.

In der laufenden Saison in Braslien stand erzielte er bereits drei Treffer in fünf Partien. Am vergangenen Spieltag schoss er Corinthians im Derby gegen den FC Sao Paolo zum 1:0-Sieg.