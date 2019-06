Ginter fehlt im ersten DFB-Training

Getty Images

Matthias Ginter fehlte beim Training des DFB-Teams

Ersatz-Bundestrainer Marcus Sorg hat im ersten Training vor den EM-Qualifikationsspielen am Samstag in Weißrussland und drei Tage später in Mainz gegen Estland (beide 20:45 Uhr) auf Matthias Ginter verzichten müssen.

Der 25-Jährige von Borussia Mönchengladbach reiste erst am Montag zum Treffpunkt nach Venlo in den Niederlanden.

Damit standen Sorg am Montagvormittag zunächst nur 21 Spieler zur Verfügung. Der eigentliche Assistenzcoach vertritt seinen Chef Joachim Löw nach dessen Sportunfall.