Schalke sortiert aus - vier Neue sollen kommen

Getty Images

Die Zeit von (v.li.) Hamza Mendyl, Amine Harit und Nabil Bentaleb auf Schalke läuft ab

Nur mit Mühe und Not verhinderte der FC Schalke in der vergangenen Bundesligasaison den Super-GAU in Form des Abstiegs in die 2. Liga. Die Umbaumaßnahmen im Kader laufen entsprechend auf Hochtouren. Sowohl auf Seiten der Ab- als auch auf Seiten der Zugänge wird sich bei den Knappen wohl einiges tun.

In den vergangenen Wochen gab es nur wenige Spieler im Schalker Kader, die nicht in einer ominösen Streichliste aufgeführt wurden. Mal hieß es, die Königsblauen wollen elf Spieler loswerden, mal war die Rede von 14 Profis, die im Sommer abgegeben werden sollen.

Der "kicker" schreibt von mindestens vier Akteuren, die den FC Schalke aus freien Stücken verlassen wollen bzw. den Klub verlassen sollen. Demnach haben Hamza Mendyl, Nabil Bentaleb, Amine Harit und Yevhen Konoplyanka keine Zukunft mehr in Gelsenkirchen. Abnehmer für das Quartett hat der FC Schalke allerdings noch nicht gefunden.

Schalke sucht für alle Mannschaftsteile

Die Wunschliste der Königsblauen umfasst derweil Spieler für nahezu alle relevanten Positionen. In der Abwehr wollen die Knappen sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Rechtsverteidiger-Position personell nachlegen. Dazu stehen laut "kicker" noch ein Flügelspieler und ein Stürmer auf der Einkaufsliste.

Namen wurden in den letzten Tagen immer wieder mit dem Bundesligisten in Verbindung gebracht. Sowohl Everton-Youngster Jonjoe Kenny als auch Zagreb-Talent Amer Gojak, Ex-Wagner-Schützling Christopher Schindler (Huddersfield), Pape Cissé (Olympiakos Piräus) und Ex-Wolfsburg-Knipser Bas Dost spielen in den Überlegungen der Königsblauen laut Medienberichten eine Rolle.