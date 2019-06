Hammer-Gerücht! Bayern will Liverpools Mané

Getty Images

Sadio Mané hat das Interesse des FC Bayern geweckt

Das wäre ein echter Transfer-Hammer: Der FC Bayern München soll angeblich an Sadio Mané von Jürgen Klopps FC Liverpool interessiert sein. Interesse bestand schon vor Jahren.

Für die Außenbahnen sucht der FC Bayern nach dem Abgängen von Franck Ribéry und Arjen Robben noch Spieler. Wie die französische "L'Équipe" berichtet, ist Flügelstürmer Mané deshalb in den Fokus des deutschen Rekordmeisters gerückt.

Mané gehört mit Roberto Firmino und Mohamed Salah zum gefürchteten Sturm-Trio des Champions-League-Siegers aus Liverpool. Mit 22 Toren in 36 Ligaspielen wurde Mané in der vergangenen Saison gemeinsam mit Salah und Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang Torschützenkönig der Premier League.

Mané ist absoluter Leistungsträger der Reds. Ein Transfer käme daher sehr überraschend. Da der Vertrag des Senegalesen in Liverpool noch bis 2023 läuft, dürfte ein Wechsel extrem teuer werden. Eine dreistellige Millionensumme wäre wohl durchaus nötig, um Liverpool von einem Verkauf zu überzeugen. Ob der FC Bayern so einen Preis tatsächlich bezahlen will, ist fraglich.

FC Bayern hatte Kontakt zu Sadio Manés Berater

Bestätigt hingegen ist, dass die Bayern schon einmal Interesse an Mané hatten. "Wir hatten im Januar 2014 mit Salzburg ein Testspiel gegen Bayern, Trainer war damals noch Pep Guardiola. Wir überraschten sie mit unserer Spielweise. Ich schoss das erste Tor, und am Ende gewannen wir 3:0. Mein Berater Björn Bezemer informierte mich später, dass es nach diesem Spiel Kontakt zu Bayern gab", bestätigte Mané im vergangenen Februar der "Sport Bild" das Interesse des deutschen Rekordmeisters.

Der 27 Jahre alte Angreifer schränkte damals aber ein: "So richtig interessiert waren sie aber glaube ich nicht." Das könnte sich laut "L'Équipe" nun geändert haben.