Medien: Bosz will Lieblingsschüler Dolberg zu Bayer holen

Getty Images

Kasper Dolberg wird mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht

Am letzten Spieltag der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit löste Bayer Leverkusen das Ticket für die Champions League. Nun muss die Werkself aufrüsten, um die Dreifachbelastung zu meistern. Eine Verstärkung für den Angriff könnte aus Amsterdam kommen.

So berichtet die dänische Boulevardzeitung "BT", dass Bayer neben spanischen Klubs an Kasper Dolberg von Ajax interessiert sein soll. Der 21-Jährige pflegt eine besondere Beziehung zu Leverkusens Trainer Peter Bosz, der ihm in den Niederlanden einst zum Durchbruch verholfen hatte.

Dolberg, der vor zwei Jahren auch beim BVB gehandelt wurde, traf in der vergangenen Eredivisie-Saison elf Mal und bereitete zudem fünf Tore vor. Zum Stammpersonal zählte der Stürmer allerdings nicht.

Das Arbeitspapier des Youngsters läuft noch bis 2022. Angeblich ruft Ajax zwischen 25 und 30 Millionen Euro für Dolberg auf.

Im Gespräch mit "BT" bezeichnete der dänische Nationalspieler Bayer als "eine Option" und verlieh seiner Wertschätzung für Peter Bosz Ausdruck. "Er hat mir viel Vertrauen geschenkt", betonte Dolberg. Gleichwohl glaube er aktuell "eher nicht" an eine neuerliche Zusammenkunft in Leverkusen.