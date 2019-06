Leroy Sané trifft und schweigt zu seiner Zukunft

Alexander Hassenstein, getty

Leroy Sané schweigt weiter zu seiner Zukunft

Reden wollte Leroy Sané trotz seines Tores beim Sieg in Weißrussland nicht. Doch der Jungstar wird sich zu seiner Zukunft bald erklären müssen, schließlich werden sich die Gerüchte um einen Wechsel zum FC Bayern München nicht von alleine in Luft auflösen.

Als Leroy Sané die Borissov Arena nach Mitternacht verließ, kreischten die wartenden Fans. Der Jungstar der deutschen Fußball-Nationalmannschaft umdribbelte sie aber ebenso geschickt wie zuvor seine Gegenspieler sowie die auf Antworten hoffenden Journalisten - und stieg mit einer Getränkeflasche in der rechten und seinem Kulturbeutel in der linken Hand in den bereitstehenden Mannschaftsbus.

Trotz seines Führungstreffers beim 2:0 (1:0)-Erfolg der DFB-Auswahl in der EM-Qualifikation in Weißrussland wollte der 23-Jährige nicht reden. Denn Sané wusste genau: Die Fragen hätten sich weniger um sein viertes Tor im 20. Länderspiel gedreht, sondern um seine Zukunft. "Es wird manchmal schwer und nervig, wenn man die 50. Frage gestellt bekommt und immer wieder sagen muss: dazu sage ich nichts", sagte Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff.

Daher twitterte der vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München heiß umworbene Sané nur und schrieb zu einem Foto, das ihn beim Torjubel mit Vorlagengeber Joshua Kimmich zeigt: "Weiterer Schritt in die richtige Richtung."

Aber was ist die richtige Richtung für den Offensivspieler? Erfüllt er seinen bis Juni 2021 laufenden Vertrag beim englischen Meister Manchester City trotz zuletzt wenig Einsatzzeit unter Teammanager Pep Guardiola? Oder kehrt er in die Bundesliga zurück? Für Kimmich ist die Antwort klar. Sané sei ein junger, deutscher Spieler mit einem super Potenzial, stellte Kimmich fest. Seine Schlussfolgerung: "Ich an Bayerns Stelle würde den kaufen."

Für den DFB zählt nur Sanés Leistung

Sanés Zukunft bleibt vor dem nächsten EM-Qualifikationsspiel am Dienstag (20:45 Uhr/RTL) in Mainz gegen Estland innerhalb des Teams ein großes Thema. Die Bild-Zeitung schrieb schon von einem "Kabinen-Kampf" um den schnellen Stürmer. Die sechs Münchner im Kader wollen Sane von einem Wechsel an die Isar überzeugen, Ilkay Gündogan hält dagegen. "Ich weiß nicht viel, aber ich weiß ein bisschen. Ich gehe momentan davon aus, dass Leroy bleibt", sagte Sanés Klubkollege.

Ersatz-Bundestrainer Marcus Sorg bleibt gelassen. Für ihn zählt nur Sanés Leistung. Diese stimmte in Weißrussland, auch wenn Sané etwas die Räume fehlten, um zu glänzen und er Pech mit einem Kopfball an den Pfosten hatte. "Er hat im Spiel immer wieder aufblitzen lassen, was in ihm steckt", sagte Sorg.

Dass Sané durch die Diskussionen um ihn herum abgelenkt sein könnte, glaubt der 53-Jährige nicht. "Er hat sich ganz normal verhalten mit den Jungs. Er war auch im Training in keiner Weise belastet", sagte Sorg.

Doch nach dem Spiel gegen Estland wird sich Sané irgendwann zu seiner Zukunft äußern müssen. Er selber soll noch unentschlossen sein. Die Bayern wollen den Spieler überzeugen und dann in die Verhandlungen mit City einsteigen.

"Er durfte bei City - gerade in den wichtigen Partien - nicht immer spielen, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann", betrieb Kimmich weiter fleißig Werbung. Julian Draxler verfolgt die Entwicklungen als Unbeteiligter mit Humor. "Ich habe ihn die letzten Tage nur mit 'Mia san mia' angesprochen", scherzte der Nationalspieler von Paris St. Germain.