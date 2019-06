ManUnited gibt Jadon Sancho (vorerst) auf

Christian Kaspar-Bartke, getty

ManUnited stellt das Werben um BVB-Star Jadon Sancho (r.) ein

Obwohl der BVB einen Wechsel von Jadon Sancho im Sommer 2019 mehrfach und überdeutlich ausschloss, buhlten zahlreiche Vereine um den jungen Engländer. Zumindest Manchester United hat nun offenbar die Weiße Flagge gehisst und sich geschlagen gegeben - vorerst.

Obwohl ManUnited-Coach Ole Gunnar Solskjaer ein großer Bewunderer von BVB-Überflieger Jadon Sancho ist und den 19-Jährigen gerne schon in der kommenden Saison beim englischen Rekordmeister begrüßen würde, müssen sich die Fans der Red Devils damit abfinden, dass der beste Vorbereiter der vergangenen Bundesligasaison im Sommer 2019 (noch) nicht auf die Insel wechselt.

Nach der deutlichen Ansage der Dortmunder Verantwortlichen, die stets beteuerten, Sancho werde im Sommer nicht wechseln, hat nun auch Manchester United ein Einsehen.

Wie der britische "Standard" berichtet, hat United den Sancho-Poker nach vielen Wochen des Hoffens vorerst aufs Eis gelegt. Allerdings gelte diese Einstellung lediglich für das aktuelle Transferfenster. Eine Einschätzung, die der "Evening Standard" unlängst bestätigte.

Solskjaer will Sancho auch weiterhin intensiv beobachten lassen, um den Engländer womöglich im Sommer 2020 unter Vertrag zu nehmen, heißt es.

Sammelt United seine Ressourcen für Sancho?

Dass ein Transfer zu einem späteren Zeitpunkt nicht unwahrscheinlich ist, mussten selbst die Dortmunder schon zugeben. Sancho werde sicher nicht bis zu seinem Karriereende bei der Borussia spielen, hatte Manager Michael Zorc erklärt.

Dass United auf lange Sicht nicht aufgegeben hat, untermauert der "Evening Standard" mit der Behauptung, Manchester verzichte bewusst auf einen Kauf von Real-Madrid-Star Gareth Bale. Der Waliser sei zwar als "kurzfristige Lösung" verfügbar, verlange jedoch ein astronomisches Gehalt und koste eine erhebliche Ablöse. Geld, das man im Old Trafford künftig wohl lieber im Poker um Sancho in den Ring werfen will.