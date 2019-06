Folgt der Shitstorm? S04-Flop gönnt sich Goldsteak

Christof Koepsel, getty

Amine Harit vom FC Schalke 04 ist mal wieder aufgefallen

Im Sommer 2017 überwies der FC Schalke 04 acht Millionen Euro für Amine Harit an den FC Nantes und legte große Hoffnungen in das Talent des Algeriers. Der offensive Mittelfeldspieler sorgt allerdings abseits des Platzes häufiger für Furore als auf dem grünen Rasen.

So auch diesmal: In der Nacht auf Freitag postete Harit auf Instagram ein Foto, das ihn im Restaurant "Nusr-Et" an der Seite von Top-Koch und Inhaber Nusret Gökce zeigt. Gökce rückte in Fußball-Kreisen zuletzt in den Fokus, als er Bayern-Star Franck Ribéry eines seiner berühmten Goldsteaks servierte. Ein Klick auf die Instagram-Story enthüllt, dass sich auch Harit dieses mit 24 Karat verzierte Fleischstück genehmigte und das Servier-Prozedere im Bewegtbild festhielt.

Natürlich kann man Harit nicht wirklich verübeln, dass er das Restaurant des türkischen Spitzenkochs aufsucht, den Verzehr des durchaus dekadente Goldsteaks allerdings über die sozialen Netzwerke zu verbreiten, ist zumindest kein weitsichtiger Entschluss.

Zumal Harit bereits häufiger negativ auffiel: Unter anderem soll er beim auf Schalke verpflichtenden Sprachkurs durch Abwesenheit geglänzt und nach einer herben Pleite gegen den FC Porto ausgelassen gefeiert haben. Ex-Coach Domenico Tedesco degradierte den Youngster aufgrund von Disziplinlosigkeiten zu Beginn des Jahres zur U23. Ende Juni 2018 war er zudem in einen schweren Autounfall verwickelt.

"Amine war verletzt. Aber er muss auch massiv an seiner Professionalität arbeiten. Er muss zeigen, dass er Reife hat, dass er Profi ist", forderte Tedesco damals.