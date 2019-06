Ribéry kann sich Rückkehr zum FC Bayern vorstellen

Christian Kaspar-Bartke, getty

Franck Ribéry verabschiedete sich mit dem Double vom FC Bayern

Franck Ribéry hält eine Rückkehr zum deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern nach dem Ende seiner aktiven Karriere für möglich.

"Ich könnte mir eine Rolle als Sportkoordinator vorstellen, um einen Trainer zu unterstützen, mit dem ich gut zurechtkomme", sagte Ribéry in einem Interview mit der französischen Sport-Tageszeitung "L'Équipe": "Der Film ist noch nicht beendet."

Wie und vor allem wo es für den 36-Jährigen als Spieler weitergeht, ist weiterhin offen. "Ich weiß es noch nicht", sagte Ribéry: "Ich möchte noch zwei weitere Saisons spielen."

Ribéry hatte in München nach zwölf Jahren mit neun Meisterschaften, sechs Pokalsiegen und dem Champions-League-Triumph 2013 keinen neuen Vertrag mehr erhalten.

Zuletzt war er mit zwei Klubs in Katar, unter anderem der Al-Sadd Sport Club, bei dem der frühere spanische Welt- und Europameister Xavi Trainer ist, und den Western Sydney Wanderers aus Australien in Verbindung gebracht worden.

Ribéry erklärt: Erkenntnis kam im letzten Spiel mit dem FC Bayern

"Ich bin immer noch hungrig und denke, ich kann noch viel leisten. Ich kann immer noch in einem großen Klub spielen. Ich habe diese Erfahrung, die oft den Unterschied ausmacht", betonte der Altmeister.

Welchen Verein er selbst bevorzugt, ließ der Außenstürmer allerdings offen. Sicher sei nur, dass er noch einmal "eine Herausforderung" suche. Diese Erkenntnis habe er eigener Aussage zufolge erst am letzten Spieltag seiner Bundesliga-Karriere im Spiel gegen Eintracht Frankfurt gezogen.

"Nach meinem Tor am letzten Spieltag hat es bei mir Klick gemacht. Es hat die Dinge in meinem Kopf durcheinander gebracht", so Ribéry. Zuletzt mehrten sich die Gerüchte, der Flügelstürmer heuere bei kleineren Vereinen, wie beispielsweise Premier-League-Aufsteiger Sheffield United, an. Auch ein Wechsel in die heimische Ligue 1 stand bereits im Raum.