Bayern und Klopp buhlen um Oranje-Juwel

FC Bayern und FC Liverpool sollen Interesse an Sepp van den Berg haben

Mehr denn je stehen junge Talente im Sommer 2019 im Fokus der europäischen Top-Klubs. Nun zeichnet sich ein Duell zwischen dem FC Bayern München und dem FC Liverpool im Kampf um das nächste Juwel ab. Sowohl die Münchner als auch Jürgen Klopp sollen um einen 17-jährigen Niederländer buhlen, dem eine große Zukunft vorhergesagt wird.

Die britische Zeitung "Liverpool Echo" schreibt, dass sich neben dem FC Bayern auch Jürgen Klopp und der FC Liverpool große Hoffnungen auf die Verpflichtung von Sepp van den Berg machen.

Der niederländische Junioren-Nationalspieler steht noch bis 2020 beim Erstligisten PEC Zwolle unter Vertrag und gilt als kommender Superstar.

Bereits im Winter soll Zwolle für den hochtalentierten Abwehrspieler eine Offerte von Sampdoria Genua erhalten haben. Allerdings lehnte der niederländische Klub das Angebot in Höhe von 2,5 Millionen Euro ab.

Neben dem FC Liverpool und dem FC Bayern soll auch Ajax Amsterdam ein Auge auf van den Berg geworfen haben.

Der 17-Jährige, der in der vergangenen Saison 15 Mal in der Eredivisie zum Einsatz kam und damit der drittjüngste Spieler war, der Minuten im niederländischen Oberhaus bekam, kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Rechtsverteidigerposition spielen.

Laut des Berichts trauen auch die Scouts des FC Liverpool van den Berg den schnellen Sprung in die erste Mannschaft zu. Die Entscheidung, wo der Youngster in der kommenden Saison spielt, soll bereits in den nächsten 72 Stunden fallen.