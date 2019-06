HSV-Boss kündigt weitere Transfers an

Mathis Wienand, getty

Jonas Boldt will mit dem HSV in die Bundesliga

Nach dem verpassten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga bastelt der Hamburger SV weiter am Kader für die kommende Saison. Nun hat HSV-Sportvorstand Jonas Boldt weitere Transfers angekündigt.

"Ich habe bewusst gesagt, dass das Transferfenster bis Ende August geöffnet ist. Da kann noch das ein oder andere passieren", sagte der 37-Jährige gegenüber der "Bild".

Dabei versprach Boldt insbesondere Investitionen für die Abwehr: "Wir werden uns zeitnah im Defensivbereich verstärken. Wir haben dann ein Konstrukt, das gut ist. Da ist Konkurrenzkampf da. Da werden sich ein paar Leute umschauen." Bislang hat der HSV acht neue Spieler verpflichtet.

Für Boldt ist es die erste Transfer-Periode als Verantwortlicher des HSV. Denn der ehemalige Leverkusener kam erst im Sommer nach Hamburg. Mit dem aktuellen Kader ist der Sportvorstand bereits jetzt zufrieden.

"Es ist eine interessante Mischung aus Spielern, die hier auch in den letzten Jahren wollten, aber einiges mitgemacht haben. Dann haben wir Neuzugänge, die brennen", so Boldt, der jedoch gleichzeitig warnt: "Das muss sich alles finden. Wir brauchen Zeit, um alles richtig einordnen zu können. Wir stehen am Anfang."