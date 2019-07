AC Mailand buhlt um Schalke-Verteidiger Nastasic

Lars Baron, getty

Matija Nastasic könnte den FC Schalke womöglich bald verlassen

Nach einer enttäuschenden Saison in der Fußball-Bundesliga steht beim FC Schalke 04 womöglich ein größerer Umbruch im Kader bevor. Innenverteidiger Matija Nastasic hat anscheinend bereits Interesse aus dem Ausland geweckt.

Wie der italienische Sportjournalist Alfredo Pedullà berichtet, steht der Serbe beim AC Mailand auf dem Zettel. Die Rossoneri sollen den Königsblauen ihr Interesse bereits offiziell signalisiert haben. Gegenwärtig ist der 26-Jährige noch bis 2022 in Gelsenkirchen gebunden. Sollte er die Knappen verlassen, könnte eine Ablösesumme von bis zu 25 Millionen Euro fällig werden.

Ob die Verantwortlichen den Defensiv-Spezialisten ziehen lassen, ist jedoch fraglich. In der wackeligen Abwehr des abgestürzten Vizemeisters war Nastasic in der abgelaufenen Spielzeit über weite Strecken noch der stabilste Akteur.

Bei einer entsprechenden Ablösesumme könnten die Bosse aber schwach werden. Die Verpflichtung des Stuttgarters Ozan Kabak hat zudem die Situation in der Innenverteidigung entspannt.

Nastasic häufig aus Italien umworben

Für den Nastasic ist das Thema Italien alles andere als neu. In den vergangenen Jahren wurde der Abwehrspieler immer wieder mit einem Wechsel in die italienische Serie A in Verbindung gebracht. Zuletzt versuchten die AS Rom und Juventus Turin, den 27-fachen Nationalspieler in den Süden zu locken. Auch Inter Mailand und Lazio Rom waren in der Vergangenheit interessiert. 2011 stand er sogar für eine Spielzeit beim AC Florenz unter Vertrag.

Der Linksfuß spielt seit seinem Wechsel von Manchester City 2015 für die Schalker. Damals zahlte der UEFA-Cup-Sieger von 1997 etwa 9,5 Millionen Euro für seine Dienste. Seitdem stand er in 91 Partien in der Bundesliga auf dem Platz.