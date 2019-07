Matthäus verteidigt Bayern und erwartet heißes Duell mit BVB

Florian Ebener, getty

Lothar Matthäus glaubt an weitere Transfers des FC Bayern

Vor dem Start der Vorbereitung ist die Zurückhaltung auf dem Transfermarkt das bestimmende Thema rund um den FC Bayern München. Laut Ex-Profi Lothar Matthäus wird es beim deutschen Fußball-Rekordmeister allerdings noch Bewegung geben.

"Die Bayern haben noch Zeit, um ihren Ansprüchen und den Wünschen von Manuel Neuer nach tollen Verstärkungen gerecht zu werden", so der Weltmeister von 1990 in seiner "Sky"-Kolumne.

Zuletzt hatte Neuer über seinen Berater Zweifel an der Konkurrenzfähigkeit des deutschen Rekordmeisters geäußert. "Ich denke für die nächsten zwei Jahre hat Manuel bei den Bayern alles, was er braucht und umgekehrt", analysierte Matthäus die Situation in München: "Ich bin mir sicher, dass die Bayern auch noch zwei, drei sehr gute Spieler verpflichten werden."

Matthäus erwartet heißes Duell zwischen FC Bayern und BVB

Am Vorgehen von Neuer ließ der 58-Jährige derweil kein gutes Haar: "Manuel Neuer ist der Kapitän und hat auch deshalb ein besonderes Standing. Gerade deshalb hätte ich mir gewünscht, dass er selbst spricht und das am besten intern."

Während Neuer also noch auf weitere Transfers wartet, hat Dauerrivale Borussia Dortmund bereits mächtig investiert. Ein Vorgehen, das Matthäus gefällt: "Die Dortmunder haben sich großartig verstärkt. Sie haben in jedem Mannschaftsbereich richtig gut eingekauft und können, wenn alles normal läuft, auch in der kommenden Saison einen tollen Meisterschaftskampf liefern."