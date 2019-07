Frankfurt kassiert Testspiel-Klatsche gegen Bern

Christian Kaspar-Bartke, getty

Die Frankfurter Eintracht unterlag dem Schweizer Meister deutlich

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat in der Vorbereitung auf die neue Saison einen Dämpfer kassiert.

Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter verlor beim Uhrencup in Biel gegen den Schweizer Meister Young Boys Bern mit 1:5 (0:2). Neuzugang Dejan Joveljic erzielte kurz vor Schluss den Ehrentreffer. Für Bern waren Guillaume Hoarau, Nicolas Moumi, Jean-Pierre Nsame, Gianluca Gaudino und Esteban Petignat erfolgreich.

Bereits am Freitag geht es für Frankfurt mit dem zweiten Spiel in Biel weiter, Gegner ist dann der FC Luzern. Einen Tag später endet das Trainingslager der Eintracht in der Schweiz.

Am 25. Juli steht für die Hessen das erste Spiel in der Europa-League-Qualifikation auf dem Programm.