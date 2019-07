Aufbruch ins Ungewisse: Die Baustellen des HSV

View this post on Instagram

Vor 10 Jahren haben wir diese Flyer verteilt! Seitdem ist wahnsinnig viel passiert und es hat sich so einiges getan. Leider hat sich in den letzten Jahren für mich auch vieles zum Negativen entwickelt, weshalb die kommende Saison (aus meiner persönlichen Sicht) eine sehr besondere und emotionale werden wird. Ich hoffe weiterhin auf eure großartige Unterstützung, auch wenn sich einiges verändern wird. Viele werden diesen Schritt nicht verstehen, mich dafür kritisieren oder schlimmeres. Damit kann, muss und werde ich leben. Wer sich ernsthaft mit mir und meiner Musik auseinandersetzen möchte, kann mich jederzeit kontaktieren, mir Fragen dazu stellen, mich ansprechen. Ich bleibe "Einer von Euch" und ich bleibe "Fan der Fans"! Die Firma, die sich inzwischen als unser Verein ausgibt, kann ich allerdings leider nicht mehr derart unterstützt, wie ich es in der Vergangenheit getan habe. Der HSV ist für mich etwas anderes, unabhängig von sportlichem Erfolg oder Misserfolg. Es geht um Werte, Moral, Identifokation, Loyalität, Traditionen, Menschlichkeit...und auch wenn es dafür im modernen Fußball angeblich keinen Platz mehr gibt, ich habe all die Jahre immer gehofft, dass wir etwas verändern, dass wir gemeinsam mit dem HSV eine Ausnahme in diesem Dreckssystem darstellen können. WIR werden unsere Meinung weiterhin sagen! Wir hören uns in Kürze... #elvispape #bolzplatzkinder #fußballmusik