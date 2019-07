US-Auftakt verpatzt! Özil und Co. ziehen Bayern den Zahn

Alexander Hassenstein, getty

Der FC Bayern hat den Auftakt der US-Tour gegen den FC Arsenal verloren

Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat den ersten Härtetest der neuen Saison verloren. Zum Auftakt ihrer USA-Reise unterlagen die Münchner dem FC Arsenal um Ex-Weltmeister Mesut Özil im kalifornischen Carson mit 1:2 (0:0).

Ein Eigentor des 18 Jahre alten Nachwuchsspielers Louis Poznanski (49.) sowie ein Treffer von Arsenals Jungstürmer Edward Nketiah (88.) kosteten den Bayern den Sieg. Zwischenzeitlich hatte Robert Lewandowski (71.) ausgeglichen.

Gegen die Londoner, die neben Özil auch Bernd Leno und Shkodran Mustafi in der Anfangsformation aufboten, spielten die Bayern mit einem Mix aus Jugend und Erfahrung. Viele Stützen des Teams aus der Vorsaison wie Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Kingsley Coman kamen erst zur zweiten Halbzeit.

Auch gab der französische Weltmeister und Neuzugang Benjamin Pavard ab der 46. Minute sein Debüt, während Sturm-Hoffnung Fiete Arp schon von Beginn an aufgelaufen war.

"Wir haben ein sehr kurzweiliges Spiel gesehen, mit sehr viel Dynamik und Schnelligkeit. Leider haben wir das Spiel dann verloren, aber das, was ich offensiv gesehen habe, hat mir sehr gefallen", lobte Trainer Niko Kovac die Münchner trotz der Pleite.

Chance zur Besserung haben die Bayern am Sonntag (2:00 Uhr MESZ), wenn es im nächsten Test gegen Real Madrid geht. Zum Abschluss der USA-Tour steht am 24. Juli (3:00 Uhr) noch ein Duell mit dem AC Mailand an.

Der Pflichtspielauftakt steigt am 3. August (20:30 Uhr) beim Supercup gegen Vizemeister Borussia Dortmund. Zum Bundesligastart reist am 16. August (20:30 Uhr) Hertha BSC nach München.

FC Arsenal: Leno (46. Martinez) – Maitland-Niles, Sokratis, Mustafi (81. Chambers), Monreal (46. Kolasinac) – Willock (65. Burton), Xhaka – Mkhitaryan (65. Nelson), Özil (81. John-Jules), Aubameyang (81. Saka) – Lacazette (81. Nketiah)

Ersatz: Macey – Bellerin, Holding, Jenkinson, Mavropanos, Martinelli, Olayinka, Medley, Thompson

FC Bayern: 1. Halbzeit: Neuer – Kehl, Boateng, Martínez, Alaba – Thiago – Arp, Johansson, Tolisso, Ontuzans – Müller

FC Bayern: 2. Halbzeit: Ulreich – Kimmich, Süle, Pavard, Poznanski– Stiller – Gnabry, Singh, Goretzka, Coman – Lewandowski

Ersatz: Hoffmann – Davies, Sanches, Zaiser, Mihaljevic

Schiedsrichter: Kevin Stott (USA)

Zuschauer: 26.704 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Poznanski (49./Eigentor), 1:1 Lewandowski (71.), 2:1 Nketiah (88.)