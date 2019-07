BVB beendet US-Werbetrip "mit Bravour"

Joe Robbins, getty

Die USA-Tour des BVB war ein voller Erfolg

Borussia Dortmund hat sich auf seiner Amerika-Werbetour sehr anständig präsentiert. Die eigentliche Saisonvorbereitung beginnt erst jetzt.

Ihre Belohnungsburger im Schnellrestaurant hatten sich Mats Hummels, Marco Reus und all die anderen Champions-League-Sieger-Besieger redlich verdient. Um 8:19 Uhr am Sonntag, rund 24 Stunden nach dem Prestige-Erfolg gegen Jürgen Klopp und den FC Liverpool, nahm dann auch Borussia Dortmunds schlauchender Amerika-Werbetrip mit vielen Stunden im Flieger und reichlich Jetlag ein ersehntes Ende.

"Das war ein Härtetest aufgrund der Zeitverschiebung, der Flüge, die wir hatten - das ist eine Charaktersache, da gehört Willensstärke dazu", sagte Reus nach dem 3:2 (1:1) über die Reds im Notre Dame Stadium von South Bend/Indiana: "Die Aufgabe haben wir mit Bravour bestanden."

Der Nationalspieler bezog sich nicht nur auf das Freundschaftsspiel, sondern auch die lukrative US-Tour als Ganzes. Die Balance zwischen Vermarktung und Vorbereitung sei "schwierig, ganz klar - fürs Trainerteam und für die Spieler. Man benötigt die Regeneration, die hat man aufgrund der vielen Marketingtermine nicht gehabt." Ein Unwetter verzögerte dann noch den neunstündigen Heimflug von Chicago aus nach Frankfurt.

Vor dem und im Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz (27. Juli bis 2. August) dürfen sich aber alle in Ruhe auf Fußball und die kommende Saison konzentrieren. "Jetzt freuen wir uns, dass wir eine Woche lang in Dortmund richtig arbeiten können - danach holen wir uns den Feinschliff", sagte Reus.

Ex-Coach Klopp lobt den BVB

Schließlich will der BVB deutscher Meister werden - und inzwischen sagen das die Verantwortlichen auch öffentlich. Lucien Favre jedenfalls konnte vollauf zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft bei Hitze und extrem hoher Luftfeuchtigkeit im legendären College-Football-Stadium geboten hatte.

Julian Brandt, Thorgan Hazard und Nico Schulz ("Wir haben das Beste draus gemacht") gaben ansprechende Debüts, der erst 16-jährige Giovanni Reyna spielte auf dem linken Flügel und bereitete im Nachstochern das 1:0 durch Paco Alcácer (3.) vor.

Thomas Delaney (52.) und Jacob Bruun Larsen (58.) trafen zudem für den BVB. Favre wechselte in der Halbzeit neunmal, nur Hummels (79) und Torhüter Marwin Hitz (90) spielten mehr als 45 Minuten. Die Tore der Reds erzielten Harry Wilson (35.) und Rhian Brewster (75./Foulelfmeter). Klopp gab seinem Ex-Klub auch noch ein Lob mit auf den Weg: Der BVB habe auf sehr vielen Positionen "größtmögliche Qualität".

BVB-Kader ist noch zu groß

Die US-Reise also ist gelungen. "Alles hat geklappt, alle sind gesund", betonte Reus, der sich nach Spielende mit den anderen bereitwillig zu Selfies aufstellte. Mehr als 40.000 Zuschauer waren gekommen, die meisten in rot, viele aber auch, um den BVB zu sehen. Die Aufmerksamkeit wird sich noch steigern, wenn ab dem 16. August die vierteilige Amazon-Doku "Inside Borussia Dortmund" ausgestrahlt wird.

Während die BVB-Mannschaft ihren neuerlichen Angriff auf den FC Bayern vorbereitet, gibt es auch im Büro noch einiges zu tun. Favre ist der Kader noch deutlich zu groß. 34 Profis: "Das ist unmöglich", hatte er moniert. "Es wird noch Abgänge geben."

Kandidaten gibt es reichlich. André Schürrle, Shinji Kagawa, Maximilian Philipp, Sebastian Rode können gehen, möglicherweise auch Ömer Toprak. Raphael Guerreiro und Julian Weigl könnten Thomas Tuchel zu Paris Saint-Germain folgen.