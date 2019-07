Unglücksrabe Sarr beschert FCI Sieg

(90') ENDSTAND 1:2

Ein sicherlich etwas glücklicher Sieg in einem ausgeglichenen Drittliga-Spiel. Der Pechvogel des Tages heißt Marian Sarr.

An dieser Stelle, aufrichtig und ohne jeden Hohn: Es gibt so Tage im Fußball. Kopf hoch!

__

1:2 #FCCFCI pic.twitter.com/q8CY7Jj5g4