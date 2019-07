"Sehr stolz": BVB freut sich über Reyna-Coup

Alexander Hassenstein, getty

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat mit Gio Reyna ein viel versprechendes Talent nach Dortmund geholt

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich erst vor Kurzem mit Gio Reyna ein begehrtes Talent aus den USA geangelt. Offenbar hat sich der BVB im Kampf um den 16-Jährigen gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt.

Dortmund entdeckte Gio Reyna, Sohn des ehemaligen Leverkusen- und Wolfsburg-Profis Claudio Reyna, bereits im November 2017 bei einem Jugendturnier in Florida. Das berichtet "Sport Bild". Bei den "Nike Friendlies" überragte der damals 14-Jährige, mehrere europäische Top-Klubs hatten den Mittelfeldspieler seither auf dem Zettel.

So sollen neben der Borussia auch der FC Barcelona, Ajax Amsterdam und Manchester City stark daran interessiert gewesen sein, das US-Juwel in das eigene Nachwuchsleistungszentrum zu lotsen. Nach monatelangem Werben bekam jedoch der BVB den Zuschlag, auch weil der Revierklub offenbar die Familie Reynas nach Dortmund einlud und so von einem Wechsel überzeugte.

"Giovanni ist ein sehr, sehr großes Talent. Wir sind sehr stolz, dass wir ihn für uns gewinnen konnten", freute sich Sportdirektor Michael Zorc über den Coup: "An ihm war so ziemlich jeder größere Klub aus Europa dran. Aber wir waren bei ihm sehr früh im Thema."

BVB von Gio Reyna zu 100 Prozent überzeugt

Nachwuchskoordinator Lars Ricken erklärte, der BVB habe einen "klaren Plan aufzeigen und nachweisen können, dass dieser in jüngster Vergangenheit sehr häufig aufgegangen ist". Zuletzt schafften es Christian Pulisic und Jacob Bruun Larsen aus der U19 zu den BVB-Profis.

Reyna sei nicht geholt worden, "um A-Jugend-Meister zu werden", so Ricken weiter: "Transfers ausländischer Jugendspieler ziehen wir nur dann in Betracht, wenn wir zu 100 Prozent davon überzeugt sind, dass der Spieler das Potenzial hat, irgendwann mal in unserem Stadion auflaufen zu können."

Der Youngster soll zunächst in der U19 des BVB Erfahrungen sammeln und sich langsam an das Niveau in Deutschland gewöhnen. "Er ist zwar noch sehr jung, aber ein Transfer bot sich einfach an, weil wir auf der Position, auf der er spielt, noch Bedarf hatten", verriet derweil Michael Zorc.

Gio Reyna kam in den beiden Testspielen im Rahmen der USA-Reise gegen Seattle Sounders und den FC Liverpool jeweils zu Kurzeinsätzen. Gegen die Reds bereitete er gar den Treffer zum 1:0 vor.