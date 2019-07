Enthüllt: So teuer wäre der Aufstieg für den Hamburger SV

Selim Sudheimer, getty

Der HSV will im zweiten Jahr 2. Liga endlich wieder hoch

Das zweite Jahr 2. Bundesliga soll für den Hamburger SV unbedingt das letzte sein. So zumindest wünschen es sich Verantwortliche, Trainer, Spieler und natürlich Fans des HSV.

Die lang ersehnte Rückkehr ins Fußball-Oberhaus würde sich der Klub denn auch einiges kosten lassen. Wie die "Sport Bild" jetzt enthüllte, haben die HSV-Finanzbosse ein Prämiensystem ausgetüftelt, mit dem die Profis zusätzlich motiviert werden sollen.

Alle Neuzugänge etwa, die als Stammspieler in den Ligaspielen mitwirken, erhalten demnach 5.000 Euro pro Punkt in der 2. Bundesliga. Alle anderen bekommen laut dem Bericht rund die Hälfte.

Stammkräfte, die schon länger im Klub sind, sollen sogar noch mehr Geld pro Punkt und Sieg bekommen. Nicht eingesetzte Spieler werden hingegen gar nicht berücksichtigt. Die Vereinsführung kalkuliert demnach mit 60.000 bis 80.000 Euro pro gewonnenem Punkt.

Auch das Trainerteam um den neuen Chefcoach Dieter Hecking wird für pro Punkt in der 2. Bundesliga erstklassig entlohnt. 20.000 Euro erhalten der 54-Jährige und seine Assistenten für jeden Zähler.

Drei Millionen Euro reine Aufstiegsprämie

Unter der Annahme, dass 65 Punkte für den direkten Aufstieg in die erste Liga reichen würden, müsste der HSV nach den "Sport Bild"-Infos dementsprechend mindestens 5,2 Millionen Euro reine Punkteprämien an seine Profi-Abteilung ausschütten.

Hinzu kommen da noch die individuell ausgehandelten Aufstiegsprämien, die jeder der Protagonisten in seinem Arbeitspapier stehen hat. Dem Bericht zufolge summieren sich die Bonuszahlungen im Aufstiegsfall auf insgesamt drei Millionen Euro.

Der HSV kalkuliert also unter dem Strich mindestens 8,2 Millionen Euro ein, die für das Erreichen mindestens des zweiten Tabellenplatzes in der 2. Bundesliga an Trainer und Spieler ausgeschüttet werden.