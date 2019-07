Kabaks Schalke-Vertrag offenbar mit Mega-Ausstiegsklausel

Christof Koepsel, getty

Ozan Kabak steigt bald wieder ins Schalker Training ein

Für stolze 15 Millionen Euro wechselte Ozan Kabak im Sommer vom VfB Stuttgart zum FC Schalke. Sollte in Zukunft ein Klub Interesse am 19-jährigen Abwehrspieler zeigen und ihn verpflichten wollen, müsste er aber wohl deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Mit einem Fünfjahresvertrag stellte der FC Schalke bei der Verpflichtung von Ozan Kabak sicher, dass der talentierte Abwehrspieler die Königsblauen so schnell nicht verlassen wird. Und sollte es doch so weit kommen, dürfen sich die Knappen offenbar auf einen echten Geldregen freuen.

Laut "kicker"-Informationen beinhaltet der Vertrag des ehemaligen Stuttgarters eine Ausstiegsklausel, die bei "annähernd 50 Millionen Euro" liegen soll. Ein satter Gewinn wäre dem FC Schalke im Falle eines vorzeitigen Weiterverkaufs demnach gewiss.

Noch werden sich die Verantwortlichen darüber aber keine Gedanken machen. Vielmehr warten Trainer David Wagner und Co. noch darauf, dass Kabak richtig in Gelsenkirchen ankommt. Nach seiner Fußverletzung musste der Abwehrspieler zuletzt eine Zwangspause einlegen. Besserung ist aber in Sicht.

"Es hat sich zum Positiven entwickelt. Er wird in den nächsten Tagen wieder ins Lauftraining einsteigen", verkündete Sportvorstand Jochen Schneider im Trainingslager der Knappen gegenüber der "Bild". Ob Kabak bis zum Saisonauftakt fit wird, steht allerdings noch nicht fest.