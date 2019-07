Bleibt Sané dank lukrativem Werbedeal bei ManCity?

Matthias Hangst, getty

FC Bayern oder ManCity? Leroy Sané muss sich bis zum 8. August entscheiden

Im Transferpoker um Leroy Sané wird es immer verrückter. Ob der Nationalspieler zum FC Bayern München wechselt oder bei Manchester City bleibt, ist noch völlig unklar. Nun könnte offenbar ein Sportartikelhersteller seine Finger entscheidend im Spiel haben.

Laut "Manchester Evening News" stellt sich mit Puma ausgerechnet ein Unternehmen aus Bayern dem deutschen Rekordmeister in den Weg. Puma ist seit dieser Saison Ausrüster von ManCity und will Sané mit einem Schuhvertrag ködern.

1,1 Millionen Euro soll der Flügelstürmer einstreichen, wenn er beim Klub von Teammanager Pep Guardiola bleibt und Puma-Schuhe trägt. Bislang läuft der 23-Jährige in Nike-Tretern auf.

In Manchester macht man sich derweil offenbar schon auf die Suche nach einem Nachfolger für Sané. Laut der spanischen "AS" haben die Citizens Mikel Oyarzabal von Real Sociedad ins Auge gefasst.

Bis zum 8. August wird sich Leroy Sané entscheiden müssen, ob er einen Wechsel zurück in die Bundesliga wagt. Um 18 Uhr schließt das Transferfenster in England. Bis dahin wird der deutsche Rekordmeister weiterhin wohl alles in die Waagschale werfen, um den 23-Jährigen an die Isar zu locken, womöglich mit einem lukrativen Adidas-Deal, dem Ausstatter des FC Bayern.

Schließlich könnte der ehemalige Firmenchef Herbert Hainer bald die Geschicke beim FC Bayern leiten. Der 65-Jährige gilt als heißer Kandidat auf den Posten von Uli Hoeneß, sollte dieser tatsächlich zurücktreten.