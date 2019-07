Medien: Bailey vor Wechsel zum FC Bayern

Christof Koepsel, getty

Leon Bailey wechselt angeblich zum FC Bayern München

Bei der Suche nach einem neuen Flügelstürmer hat der FC Bayern München wohl eine überraschende Alternative zu Wunschspieler Leroy Sané gefunden. Angeblich steht Leon Bailey von Bayer Leverkusen "unmittelbar" vor der Unterschrift in München.

"transfermarkt.de" berichtet exklusiv vom bevorstehenden Transfer. Das Portal beruft sich auf Informationen "aus dem Spielerumfeld".

Demnach erzielten Verantwortliche des FC Bayern und Vertreter des Spielers am vergangenen Wochenende Einigkeit über den Wechsel. Es soll sich um einen "Done Deal" handeln, so der Bericht. Eine Nachfrage von "transfermarkt.de" ließ Bayer Leverkusen unbeantwortet.

FC-Bayern-Scout das Zünglein an der Waage?

Bailey wechselte im Januar 2017 von KRC Genk zu Bayer Leverkusen, 2017/18 avancierte der Jamaikaner mit neun Toren und sechs Vorlagen zum gefragten Offensivspieler. Damals keimten auch Spekulationen um ein Interesse der Bayern. Der Vertrag des 21-Jährigen bei der Werkself endet im Sommer 2023.

Eine entscheidende Rolle soll FCB-Chefscout Laurent Busser spielen. Angeblich war es der Franzose, der Bailey einst nach Leverkusen lockte, vor eineinhalb Jahren schloss sich Busser dem FC Bayern an.

Über die Höhe der Ablöse lassen sich nur Vermutungen anstellen. Weit unter 50 Millionen Euro dürfte ein Deal aber kaum über die Bühne gehen.