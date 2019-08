Nach Wechselverbot: Renato Sanches stellt Forderungen

Alexander Hassenstein, getty

Renato Sanches (r.) überzeugte bislang in der Vorbereitung des FC Bayern

Renato Sanches soll beim FC Bayern bleiben, dass haben die Münchner Bosse dem zuletzt unzufriedenen Portugiesen mitgeteilt. Der Mittelfeldspieler ist über das neue Vertrauen von Trainer Niko Kovac glücklich, stellt zugleich aber auch Forderungen.

"Ich will spielen! Nur das zählt für mich", so der 21-Jährige gegenüber "Bild" deutlich. Sanches kommt seit seinem Wechsel von SL Benfica zum FC Bayern im Sommer 2016 gerade einmal auf 34 Bundesliga-Einsätze, nur zehnmal stand er in der Startelf. Auch Niko Kovac verzichtete in der Regel auf den Lissaboner. Dies soll sich in Zukunft ändern.

Die bisherige Vorbereitung hat Renato Sanches allerdings genutzt, um Werbung in eigener Sache zu machen. Zuletzt überzeugte er als Torschütze beim Audi Cup gegen Fenerbahce (6:1). Auf dem Platz zu stehen, fühle sich "sehr gut an - besser als letzte Saison", so der Europameister von 2016.

"Als die Chefs zu mir sagten, dass ich bleiben muss, hat sich das gut angefühlt, obwohl ich wechseln wollte. Ich habe ihre Wertschätzung gespürt", so Sanches weiter und stellte gleichzeitig klar: "Aber ich brauche auch genug Spielzeit."

Mittlerweile habe sich derweil die Kommunikation zwischen Spieler und Trainer verbessert. Sanches wisse nun "genau, was er von mir will", das Verhältnis mit Kovac sei "normal".

Der Portugiese steht beim deutschen Rekordmeister bis 2021 unter Vertrag. Im Sommer lagen ihm mehrere Angebote vor, darunter auch einiger Bundesligisten. Wenn überhaupt, käme jedoch nur ein Wechsel ins Ausland infrage. "Es ist noch ein Monat Transferzeit, aber ich habe einen Vertrag hier. Wenn die Verantwortlichen weiter sagen, dass ich bleiben soll, bleibe ich."