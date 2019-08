Lob für Frankfurts Kamada: "Die positivste Überraschung"

Christian Kaspar-Bartke, getty

Daichi Kamada ist der Gewinner der Frankfurter Vorbereitung

Nach den Abgängen von Luka Jovic und Sébastien Haller muss sich die Eintracht-Offensive in der kommenden Bundesligasaison einmal mehr neu erfinden. Ein Spieler, der dabei eine überraschend große Rolle einnehmen könnte, ist der Japaner Daichi Kamada.

Noch vor der vergangenen Spielzeit wurde Daichi Kamada von den Frankfurter Verantwortlichen nicht sonderlich viel zugetraut. Der offensive Mittelfeldspieler hatte keine Chance auf regelmäßige Einsätze und wurde folgerichtig zum belgischen Klub Sint-Truidense VV verliehen. Dort überzeugte der Japaner mit 16 Toren in 26 Pflichtspielen. Seit seiner Rückkehr zu den Hessen knüpft er nahtlos an dieses Formhoch an.

"Für mich sicherlich die positivste Überraschung, seit wir zu trainieren begonnen haben", urteilte Frankfurt-Trainer Adi Hütter über Kamada, der im Europa-League-Qualifikationsspiel gegen den FC Flora überraschend in der Startelf stand und Mijat Gacinovic aus eben jener verdrängte.

"Ich muss ganz ehrlich sagen: Er hat einen Riesenschritt nach vorne getan; hat eine tolle Entwicklung genommen, nicht nur fußballerisch, sondern auch in der Persönlichkeit", schwärmte Hütter jüngst von den neuen Qualitäten des offensiven Mittelfeldspielers.

Eintracht Frankfurt traut Kamada "den nächsten Schritt zu"

Durch seine starken Leistungen haben sich vorerst auch die Transfergerüchte rund um seine Person erledigt. Nachdem Kamada zuletzt intensiv mit einem Wechsel nach Italien in Verbindung gebracht wurde, stellte SGE-Sportdirektor Bruno Hübner nun unmissverständlich klar: "Stand jetzt hat er sich in Belgien so gut entwickelt und bei uns so gut vorgestellt, dass wir ihm jetzt den nächsten Schritt zutrauen."

"Er hat eine gewisse Eleganz, spielt sehr mannschaftsdienlich und kann Überzahlsituationen schaffen", hob Hütter die Qualitäten des Japaners deutlich hervor. Sollte er diese Fähigkeiten auch in den kommenden Wochen abrufen können, könnte Kamada in die Rolle des neuen Frankfurter Hoffnungsträgers schlüpfen.