Weidenfeller spricht über Ambitionen des BVB

Christof Koepsel, getty

Roman Weidenfeller stand 454 Mal im Tor des BVB

Kult-Keeper Roman Weidenfeller hat im "kicker" über die Ambitionen von Borussia Dortmund gesprochen. Der ehemalige Torwart des BVB ist fest davon überzeugt, dass den Schwarzgelben eine Saison voller Highlights ins Haus steht. Das macht der 39-Jährige auch an den bisherigen Einkäufen fest.

"Vereinsführung und sportliche Leitung haben einen klasse Job gemacht - und tolle Spieler verpflichtet", erklärte Weidenfeller gegenüber dem Fachmagazin. "Julian Brandt, Nico Schulz, Thorgan Hazard oder Mats Hummels sind 1-a-Verstärkungen. Und mit jungen Leuten wie Mateu Morey, der in Barcelona entdeckt wurde, hat der BVB auch auf Sicht vieles richtig gemacht", ist sich der Schlussmann sicher, der 454 Mal für die Borussia zwischen den Pfosten stand.

Die Enttäuschung darüber, den Titel in der vergangenen Saison verspielt zu haben - trotz eines Neun-Punkte-Vorsprungs -. sei definitiv überwunden, so Weidenfeller weiter. In Dortmund sei die Euphorie zu spüren. "Ich bin sicher, dass man aus den Fehlern gelernt und mit den Verstärkungen gute Chancen hat, es in diesem Jahr besser zu machen."

Das macht der TV-Experte, der bei Nitro tätig ist, besonders an den Transfers von Schulz und Hummels fest. Der ehemalige Hoffenheimer sei ein "absoluter Top-Mann". Und mit Hummels sei auch die Erfahrung in die Dortmunder Abwehrkette zurückgekehrt.

"Das ist enorm wichtig: Die Meisterschaft in der vergangenen Saison wurde im Defensivverhalten verloren. Hummels strahlt in der Innenverteidigung die nötige Ruhe aus und ist Wortführer, so wird er die Mannschaft in der Defensive zusammenhalten", sagte Weidenfeller.

Was die Ziele angeht, nahm der 39-Jährige kein Blatt vor den Mund. Dass die Borussia die Champions League erreicht, sei "so klar wie Kloßbrühe", so der Ex-Keeper. "Ich hoffe aber, dass wir zum neunten Mal Deutscher Meister werden."