Wagner bestätigt: Schalke noch "einige Zeit" ohne Kabak

AFP/SID/INA FASSBENDER

Ozan Kabak fällt für das Spiel in Mönchengladbach aus

Der angeschlagene Neuzugang Ozan Kabak benötigt bei Schalke 04 weiterhin Geduld. "Ozan wird noch einiges an Zeit brauchen. Er wird in den nächsten sieben bis zehn Tagen Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Für das Spiel in Mönchengladbach ist er noch keine Option", sagte Trainer David Wagner einen Tag vor dem Bundesliga-Auftakt bei Borussia Mönchengladbach am Samstag.

Der für 15 Millionen Euro vom Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart verpflichtete Abwehrspieler Kabak hatte Anfang Juli im Training eine Fußverletzung erlitten.

Ebenfalls in Gladbach noch nicht dabei sind Jonas Carls, Rabbi Matondo, Mark Uth und Alessandro Schöpf. Schöpf soll am Samstag im Auswärtsspiel der Schalker Regionalliga-Mannschaft beim Bonner SC eine Halbzeit spielen.

Wagner: Tönnies-Affäre kein Thema

Dass die Affäre um Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies das Team noch beschäftigen könnte, glaubt Wagner nicht. "Aus meiner Sicht ist dazu alles gesagt. Wir haben es auch nicht mehr thematisiert", sagte der Coach.

Tönnies lässt derzeit sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalke 04 ruhen. Der 63 Jahre alte Fleischfabrikant hatte vor rund zwei Wochen Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert und im selben Zusammenhang mit Äußerungen über Afrikaner irritiert. Diese waren ihm teilweise als Rassismus ausgelegt worden.

Statt Steuern zu erhöhen, solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren, so Tönnies. "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren." Für seine Aussagen hatte er sich später entschuldigt und sie selbst als "töricht" bezeichnet.

"Wir haben mitbekommen, wie die Fans reagiert haben"

Die Schalker Fans hatte beim Pokalsieg beim Viertligisten Drochtersen/Assel (5:0) ein klares Statement gegen Tönnies abgegeben. "Wir haben mitbekommen, wie die Fans reagiert haben beim Pokalspiel. Aber auch von der Mannschaft kam da nichts mehr", sagte Wagner weiter.

Für den Ex-Profi ist das Spiel am Samstag bei Borussia Mönchengladbach das erste Bundesligaspiel als Schalke-Coach. "Es ist jetzt alles geprägt von Vorfreude. Man hat schon Lust, dass es jetzt los geht", sagte Wagner.