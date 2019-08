Kehrtwende: BVB-Flirt Schick vor Leihe zu RB?

Paolo Bruno, getty

Patrik Schick könnte in diesem Sommer in die Bundesliga wechseln

Seit Wochen steht ein Wechsel von Patrik Schick in die Fußball-Bundesliga im Raum. Der Angreifer von der AS Rom wurde sowohl mit dem BVB als auch mit dem FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Nun bringt sich offenbar auch RB Leipzig in Stellung.

Der Klub von Trainer Julian Nagelsmann plant Schick "Sky Italia" zufolge als möglichen Ersatz für Jean-Kévin Augustin ein, der dem Vernehmen nach vor einem Abschied steht. Gespräche über einen Schick-Transfer in diesem Sommer sollen bereits laufen.

Demnach arbeiten Leipzig und Rom derzeit die Konditionen eines Leihgeschäfts mit Kaufoption aus. Wie hoch die letztendliche Summe ist, wird nicht genannt.

Auch Schick selbst könne sich mittlerweile gut vorstellen, in die Bundesliga zu wechseln. Zuletzt hieß es aus Italien, der Angreifer wolle sich unter Trainer Paulo Fonseca einen Stammplatz erkämpfen.

Schick hat bei der Roma noch einen bis 2022 gültigen Vertrag. Nach seinem Wechsel von Genua in die Hauptstadt hatte sich der Angreifer nicht durchsetzen können. In 24 Serie-A-Spielen, 15 von Beginn an, erzielte er lediglich drei Tore.

Bis zum 2. September können in diesem Jahr neue Spieler in die Bundesliga transferiert werden, dann endet das Sommer-Wechselfenster.