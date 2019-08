Córdoba adelt Hummels: "Neben Ramos der beste Verteidiger"

Lars Baron, getty

Jhon Córdoba schwärmte von Mats Hummels

Sehr große Wertschätzung genießt Ex-Fußball-Nationalspieler Mats Hummels von Borussia Dortmund bei Torjäger Jhon Córdoba vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln. Er hält den 30 Jahre alten Ex-Münchner für den besten Spieler beim BVB.

"Eindeutig Mats Hummels", sagte der Kolumbianer Córdoba im Interview mit "Spox" und "Goal" auf eine entsprechende Frage, "er ist neben Sergio Ramos (Real Madrid, d.Red.) der beste Verteidiger, auf den ich in meiner bisherigen Karriere getroffen bin. Er ist so spiel- und zweikampfstark, so dominant. Wenn er am Ball ist, hast du als Offensivspieler kaum eine Chance, an den Ball zu kommen."

Córdoba will mit dem FC am Freitagabend gegen die Schwarz-Gelben trotz des Fehlstarts in Wolfsburg (1:2) drei Punkte einfahren.

"Ich bin topfit und bereit, mein Bestes zu geben. Dortmund ist stark, aber wir spielen in unserem Stadion mit unseren Fans im Rücken, die sich wie wir Spieler ein Jahr lang nach der Bundesliga gesehnt haben. Deshalb sind wir definitiv nicht chancenlos. Wir wollen ein positives Ergebnis erzielen", so Cordoba, der in Wolfsburg aufgrund einer Rotsperre gefehlt hatte.