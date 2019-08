1. FC Köln verleiht Özcan an Holstein Kiel

Christof Koepsel, getty

Wechselt auf Leihbasis von Köln nach Kiel: Salih Özcan

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat Mittelfeldspieler Salih Özcan bis zum Saisonende an den Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehen. Zuvor war der Vertrag mit dem 21-Jährigen beim Effzeh bis 2021 verlängert worden.

Der gebürtige Kölner trägt seit 2007 das FC-Trikot und durchlief alle Nachwuchsteams des Bundesligaaufsteigers. Sein Debüt im Oberhaus gab der deutsche U21-Nationalspieler im September 2016.

Und noch ein Neuzugang - Moin, Salih Özcan!👋🏻

Der 21-jährige Offensivspieler wechselt vom @fckoeln

zur #KSV, unterschreibt einen Vertrag bis zum 30.06.2020 und läuft künftig mit der Nummer 13 auf. Herzlich Willkommen an der Förde und #KielAhoi, Salih!🙌🏻 #Holstein #Kiel pic.twitter.com/9L0BXbUvLT — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) 23. August 2019

Seitdem lief der Mittelfeldspieler insgesamt 62-mal für die Geißböcke in der Bundesliga (36), der 2. Liga (15) sowie im DFB-Pokal (6) und in der Europa League (5) auf.

"Salih ist ein sehr talentierter Spieler, der früh den Sprung in den Profi-Bereich geschafft hat und bereits einige Erfahrung sammeln konnte. Für seine Entwicklung ist es dennoch enorm wichtig, dass er die Herausforderung annimmt, sich in neuem Umfeld zu beweisen und dass er in Kiel möglichst viel Spielpraxis sammelt", sagte Kölns Geschäftsführer Armin Veh.

Zuletzt soll auch Bundesliga-Absteiger Hannover 96 um den technisch starken Mittelfeldmann gebuhlt haben, den Zuschlag erhielt nun aber Kiel.