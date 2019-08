Transfer "unwahrscheinlich"! Platzt Bayerns Roca-Deal?

Alex Caparros, getty

Marc Rocas Wechsel zu den Bayern schien vor einigen Tagen noch fast sicher

Noch vor wenigen Tagen schien der Transfer unmittelbar bevorzustehen, dann geriet die Personalie ins Wackeln. Mittlerweile scheint es bereits sehr unwahrscheinlich, dass der FC Bayern Marc Roca von Espanyol Barcelona noch nach München transferieren wird.

Von wegen Fünfjahresvertrag, von wegen 40 Millionen Ablösezahlung an Espanyol: Nach den fixen Deals mit Coutinho, Ivan Perisic und Mickael Cuisance ist es ruhig geworden in der Einkaufsabteilung des deutschen Rekordmeisters. Jüngst hieß es bereits in einem Bericht der "Sport Bild", dass die Kaderplanung des FC Bayern damit abgeschlossen sei.

Also keine Einigung mit dem spanischen Erstligaklub Espanyol, der wohl durchaus bereit gewesen wäre, seinen Mittelfeldmann in die Bundesliga abzugeben. Mittlerweile soll der katalanische Verein sogar Bereitschaft signalisiert haben, in Sachen Ablösesumme zu verhandeln und die Forderung womöglich auf 30 Millionen Euro zu senken.

Wie "Sky" am Mittwoch vermeldete, sei für Espanyol das Geschäft mit den Bayern noch immer nicht ad acta gelegt. Der TV-Sender habe Informationen "aus dem Umfeld von Marc Roca", welches darauf verwies, keine endgültige Absage der Münchner erhalten zu haben und damit weiterhin "nichts ausgeschlossen" werden könne. Gleichwohl sei der Wechsel des 22-Jährigen zum amtierenden Deutschen Meister "derzeit unwahrscheinlich".

In der laufenden Saison hat Roca bisher beim verpatzten Ligastart von Espanyol von Beginn an auf dem Feld gestanden und gegen den FC Sevilla (0:2) und CD Alavés (0:0) die volle Distanz absolviert.