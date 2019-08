Sechs Stars fehlen im BVB-Training

Catherine Ivill, getty

Auch Axel Witsel fehlte im BVB-Training

Belastungssteuerung statt Personalsorgen bei Borussia Dortmund vor dem Bundesligaspiel bei Union Berlin: Neben Thorgan Hazard (Rippenverletzung) und Mateu Morey (Aufbautraining nach Schulterverletzung), deren Fehlen bereits bekannt war, nahmen am Donnerstag auch Mario Götze, Mahmoud Dahoud, Axel Witsel und Julian Brandt nicht am Mannschaftstraining des BVB teil.

Götze absolvierte am Trainingszentrum im Dortmunder Stadtteil Brackel abseits des Teams immerhin ein paar Laufrunden.

Zunächst war unklar, warum die Stars die Einheit nicht absolvieren konnten und ob sie dennoch eine Option für die Partie beim Aufsteiger sind. Aufschluss gab die Pressekonferenz mit Trainer Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc am Mittag. Favre erklärte, das Fehlen des Quartetts sei "geplant" gewesen.

Der BVB war mit einem 5:1 gegen den FC Augsburg und einem 3:1 beim 1. FC Köln in die Saison gestartet, peilt in Berlin also seinen dritten Sieg im dritten Spiel an.