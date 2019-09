Bayern feiert Kantersieg mit Lederhose und Weißbier

Alexandra Beier, getty

Die Bayern-Stars Thomas Müller und Philippe Coutinho zeigen sich in bester Stimmung

Bei der Heim- und Startelf-Premiere von Philippe Coutinho gelingt dem FC Bayern München auch dank seiner Neuzugänge nach Anlaufschwierigkeiten ein deutlicher Sieg. Der Meister fühlt sich für das Spitzenspiel in Leipzig gerüstet. Mit einem Bier in der Hand war die Welt am Sonntag ohnehin perfekt.

Philippe Coutinho zeigte in perfekt sitzender Tracht sein breitestes Zahnpastalächeln, Ivan Perisic prostete Kameras und Kollegen vergnügt mit Weißbier zu: Beim traditionellen Lederhosen-Fotoshooting am Sonntag sind die neuen Stars endgültig beim FC Bayern angekommen.

Rund 20 Stunden zuvor hatten sie dem begeisterten Münchner Publikum beim nur anfangs zähen 6:1 (2:1) gegen Bundesliga-Schlusslicht FSV Mainz 05 erste Kostproben ihres außergewöhnlichen Könnens gegeben.

"Ich bin froh, dass die Jungs sich gleich so einfügen. Das sind alles sehr, sehr gute Fußballer mit sehr viel Qualität und guter Mentalität", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Angesichts der Anlaufschwierigkeiten mit dem 0:1-Rückstand fügte er an: "Es muss sich erstmal alles einspielen, aber das sieht schon wirklich gut aus."

Das Topspiel bei Spitzenreiter RB Leipzig nach der Länderspielpause (14. September) kann aus Bayern-Sicht kommen. "Ich bin sehr optimistisch", meinte Salihamidzic.