Sancho will angeblich zu Real wechseln

Lars Baron, getty

Will Jadon Sancho den BVB in Richtung Real Madrid verlassen?

Borussia Dortmund muss sich im kommenden Sommer womöglich auf einen Abgang von Jadon Sancho einstellen. Angeblich hat sich der 19-jährige englische Flügelstürmer für einen Abgang vom BVB entschieden. Sein Wunschziel: Real Madrid.

Diese Pläne seines Teamkollegen soll Dortmunds Torjäger Paco Alcácer im Kreise der spanischen Nationalmannschaft gegenüber Real-Kapitän Sergio Ramos ausgeplaudert haben, berichtet das Portal "Don Balón".

Die günstige Gelegenheit, den wechselwilligen Sancho zu verpflichten, werde Florentino Pérez, der allmächtige Klub-Präsident der Königlichen, "auf keinen Fall verpassen", heißt es weiter.

Sancho selbst hatte zuletzt bei einer Pressekonferenz des englischen Nationalteams bestätigt, sich neben einer Rückkehr auf die Insel auch einen Wechsel nach Spanien vorstellen zu können, ohne jedoch konkrete Abwanderungsgedanken zu äußern.

Bereits mehrfach war der Shooting-Star in der Vergangenheit mit Real in Verbindung gebracht worden. Zudem soll unter anderem auch Manchester United heiß auf den siebenmaligen Nationalspieler der Three Lions sein.

Beim BVB steht Sancho noch bis 2022 unter Vertrag. Eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Vor diesem Hintergrund winkt der Borussia wohl eine dreistellige Millionen-Ablöse, falls der Leistungsträger zur nächsten Saison wechselt.