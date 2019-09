Punkteteilung im Quali-Schlager der Gruppe G

GEPA pictures/ Philipp Brem

Konrad Laimer und Co. stellten sich Tabellenführer Polen entgegen

Polen und Österreich trennen sich im Schlager der EM-Qualifikationsgruppe G torlos. Das ÖFB-Team ist damit seit vier Spielen ungeschlagen.

Österreichs Nationalteam hat am Montagabend in der EM-Qualifikation ein torloses Remis in Warschau bei Gruppe-G-Tabellenführer Polen erreicht. Damit liegt das Team von Franco Foda als Tabellenzweiter weiter drei Zähler hinter Polen. Allerdings fiel die ÖFB-Auswahl auf den dritten Platz zurück, da Slowenien einen 3:2-Heimsieg über Israel feierte.

Nordmazedonien ist nach einem 2:0-Erfolg beim weiter punktlosen Schlusslicht Lettland zwar weiterhin Fünfter, allerdings nur noch mit zwei Zählern Rückstand auf Österreich.

