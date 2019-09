Superstar Coutinho verrät sein großes Ziel beim FC Bayern

Alexander Hassenstein, getty

Philippe Coutinho ist zunächst für ein Jahr an den FC Bayern ausgeliehen

Philippe Coutinho will in den kommenden Wochen in der Fußball-Bundesliga vor allen mit Leistungen beim FC Bayern München überzeugen - und mit Bescheidenheit, wie er jüngst in einem Interview bekräftigte.

"Ich fühle mich überhaupt nicht als Superstar. Ich möchte in München einfach gut ankommen und meinen besten Fußball zeigen", so der Brasilianer im Gespräch mit der "Sport Bild", der in dieser Spielzeit auf Leihbasis beim deutschen Rekordmeister spielt.

Er weiß um die große Erwartungshaltung an seine Person, will diese aber nach eigener Aussage auch unbedingt erfüllen: "Ich will der beste Coutinho sein, der ich nur sein kann. Ich will gewinnen und habe große Ziele - die gleichen Ziele wie mein Team."

Profitieren will der Offensivmann in seiner ersten Bundesliga-Saison vor allem von seinen bisherigen Erfahrungen in der englischen Premier League und der spanischen La Liga. Dort spielte er unter anderem schon mit dem mehrmaligen Weltfußballer Lionel Messi zusammen. In der brasilianischen Selecao kickt er außerdem mit Topstar Neymar. "Von solchen Top-Spielern kann man immer etwas lernen. Ich bewundere die beiden, und man kann immer etwas mitnehmen. Was ich vor allem mitnehme, ist ihre überragende Mentalität. Wie gierig sie sind, wie erfolgshungrig. Wie sie immer versuchen, die Besten zu sein – um dem Team zu helfen", so der 27-Jährige.

Klopp meldete sich bei Coutinho

Als großes Ziel beim deutschen Branchenprimus hat Coutinho den Gewinn der Champions League formuliert. "Es ist ein ähnlich großer Traum wie der Gewinn der Weltmeisterschaft", verdeutlichte der Kreativspieler, der damit in die Fußstapfen seiner Ex-Kollegen vom FC Liverpool treten will.

Zu dessen Teammanager Jürgen Klopp hat Coutinho heute übrigens immer noch Kontakt. Nach dem Bekanntwerden seines Wechsel nach München meldete sich der einstige BVB-Coach bei seinem ehemaligen Schützling: "Er hat mir eine Nachricht geschickt und mir viel Glück gewünscht. Und geschrieben, dass Bayern ein großer Klub ist", berichtete Coutinho.