Bosz stichelt gegen Reus und den BVB

Christof Koepsel, getty

Peter Bosz trifft mit Bayer Leverkusen auf den BVB

Erst Kevin Volland und Nadiem Amiri, nun schwingt auch noch Bayer-Coach Peter Bosz vor dem Duell gegen den BVB am Samstag die verbale Keule. Sein Ziel: Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus.

Nachdem Marco Reus während der Länderspielpause erklärte, er wolle sich aktiv dafür einsetzen, dass Kai Havertz im kommenden Sommer zum BVB wechselt, konterte Bayer-Trainer Peter Bosz den Dortmunder Spielführer am Freitag auf der Pressekonferenz.

"Es ist besser, wenn Spieler vom Gegner sich mit anderen Dingen beschäftigen, als zu liefern", stichelte der Niederländer Richtung Reus.

Er selbst habe noch nicht mit Havertz über dessen Zukunft gesprochen und wolle sich stattdessen voll und ganz auf das Spiel konzentrieren, ergänzte der Trainer.

Der Dortmunder Mannschaft zollte der ehemalige BVB-Coach zwar Respekt, allerdings erklärte Bosz auch: "Sie haben gute Spieler, aber gute Spieler sind nicht immer eine gute Mannschaft."

Während der Woche hatten schon Kevin Volland und Nadiem Amiri deutliche Ansagen an den BVB geschickt. So sagte Volland dem "kicker": "Sie wissen, dass sie einen guten Tag erwischen und an die Leistungsgrenze gehen müssen, um uns zu schlagen." Amiri meinte derweil im "Eurosport"-Interview: "Ich habe nicht den Eindruck, dass wir schwächer als der BVB sind."