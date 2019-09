Hoeneß adelt Benjamin Pavard: "Überragender Transfer"

Matthias Kern, getty

Hoeneß glaubt an eine große Zukunft von Pavard beim FC Bayern

Die ersten Wochen im Trikot des FC Bayern liefen für Neuzugang Benjamin Pavard nicht immer reibungslos. Noch-Präsident Uli Hoeneß ist dennoch davon überzeugt, dass der Weltmeister früher oder später voll beim Rekordmeister einschlagen wird.

Schon jetzt zeige sich, "dass er einer der besten Transfers werden wird, die wir je gemacht haben", adelte Hoeneß den 23-jährigen Pavard gegenüber "sport1".

Für ihn sei nicht entscheidend, wie viel Ablöse ein Spieler koste, ergänzte Hoeneß mit Blick auf die 35 Millionen Euro, die die Münchner an den VfB Stuttgart überwiesen, um Pavard unter Vertrag zu nehmen. "Mir war immer klar, dass er ein überragender Transfer wird. Vor allem, weil er charakterlich wunderbar ist", stellt der scheidende Klub-Boss dem Franzose ein auch menschlich hervorragendes Zeugnis aus.

Pavard gab das Lob an Hoeneß bereits vor einigen Tagen zurück, als er im "Sky"-Interview erklärte: "Schon bevor ich im Dezember unterschrieben habe, hatten wir uns das eine oder andere Mal ausgetauscht. Herr Hoeneß ist eine großartige Persönlichkeit, der den Klub lebt wie kein Zweiter. Wenn der FC Bayern heute da ist, wo er ist, dann vor allem wegen des Präsidenten."

Unter Trainer Niko Kovac ist der französische Abwehrspieler trotz einiger Unsicherheiten in den ersten Spielen gesetzt. In allen sechs Pflichtspielen der Saison 2019/20 stand Pavard über 90 Minuten auf dem Platz. In der Liga gelang ihm zudem im Spiel gegen den 1. FSV Mainz der erste Treffer für seinen neuen Arbeitgeber.