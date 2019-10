Thuram am Bosporus Gladbachs Hoffnungsträger

Christof Koepsel, getty

Marcus Thuram trifft und trifft. Der Weltmeister-Sohn ist für Borussia Mönchengladbach vor dem richtungweisenden Europa-League-Duell bei Istanbul Basaksehir der große Hoffnungsträger.

Auch am Bosporus will Marcus Thuram sein neues Sieg-Ritual zelebrieren: Das Trikot über die Eckfahne hängen und oben ohne ausgelassen vor den jubelnden Fans tanzen.

Der Sohn von 1998er-Weltmeister Lilian Thuram avancierte vor dem richtungweisenden Europa-League-Duell beim türkischen Vizemeister Istanbul Basaksehir am Donnerstag (18:55 Uhr) zum Erfolgsgaranten von Borussia Mönchengladbach.

"Marcus ist ein super Spieler, das haben wir vom ersten Tag an gewusst", sagte Teamkollege Breel Embolo bei "Sky" über den 22-jährigen Franzosen.

Thuram erzielte in den vergangenen zwei Ligaspielen drei Tore, bereitete ein weiteres vor - und scheint nach seinem Wechsel im Sommer nun endgültig angekommen zu sein.

Gladbach in Istanbul schon unter Druck

"Breel, Alassane und ich verstehen uns sowohl auf als auch neben dem Platz sehr gut. Das kann man derzeit erkennen", sagte Thuram über die erfolgreiche Achse mit seinem Landsmann Alassane Plea in der Gladbach-Offensive. Diese soll jetzt auch im Europacup Fahrt aufnehmen.

"Wenn wir in diesem Wettbewerb überwintern wollen, müssen wir anfangen zu punkten", hatte Trainer Marco Rose nach der peinlichen 0:4-Schmach zum Auftakt gegen den Wolfsberger AC noch gesagt.

Und Sportdirektor Max Eberl forderte Wiedergutmachung am Bosporus: "Um den Anschluss nicht zu verlieren, sollten wir dort bestenfalls gewinnen."

Die Vorzeichen für die Rose-Elf stehen jedenfalls gut. In der Fremde gab es in dieser Saison drei Siege, nach dem Debakel gegen die Österreicher feierte die Borussia zwei Erfolge fürs Selbstvertrauen. "Dass wir auswärts derzeit so gut spielen, gibt uns ein gutes Gefühl für die nächsten Aufgaben", sagte Eberl.

Ungewohnte Kulisse erwartet Gladbach bei Basaksehir

Außerdem kennen sich die beiden Klubs bereits aus einem Testspiel im Juli, Endstand: 5:1. In Istanbul erwartet die Gladbacher eine eher ungewohnte Kulisse, ins Fatih-Terim-Stadion kommen im Schnitt nur etwa 4000 Fans.

Der Verein aus dem modernen Stadtteil Basaksehir wurde erst 2014 gegründet, hinter dem rasanten Aufstieg des derzeit Tabellenachten steht Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan.

Im Kader der Türken, die zum Auftakt mit 0:4 bei der AS Rom untergegangen waren, befinden sich viele Altstars wie Robinho (35), Arda Turan (34) oder Demba Ba (34). Ein weiterer krasser Gegensatz zur Borussia, wo Jungstars wie Embolo (22) oder Thuram (22) auf Torjagd gehen.