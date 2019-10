Kimmich reagiert auf Rummenigge-Ansage

Julian Finney, getty

Joshua Kimmich hat seine Kritik verteidigt

Mit seiner Kritik an den Leistungen des FC Bayern sorgte Nationalspieler Joshua Kimmich in den vergangenen Tagen für Wirbel - und für eine Reaktion von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Einschüchtern lassen will sich der 24-Jährige davon aber nicht.

"Die Aussage nach dem Paderborn-Spiel würde ich wieder so tätigen, weil das meine Meinung ist", erklärte Kimmich gegenüber "Bild". Er glaube, dass auch seine Mitspieler und das Trainer-Team die Situation ähnlich gesehen haben, ergänzte der Nationalspieler: "In dem Punkt lasse ich mich also nicht verbiegen und stehe zu meiner Meinung."

Nach dem 3:2-Sieg gegen den SC Paderborn erklärte Kimmich, der FC Bayern laufe seinem Anspruch hinterher. Daraufhin sagte Karl-Heinz Rummenigge: "Wer die Klappe aufmacht, muss vorneweg marschieren und Top-Leistung bringen."

"Ich bin bekannt dafür, dass ich immer meine Meinung sage. Natürlich muss man ein Gefühl dafür entwickeln, wann es angebracht ist und wann nicht", ordnete Kimmich seine Aussagen ein: "Ich bin überzeugt, dass es besser ist, eine kritische Meinung zu äußern, wenn es gerade läuft und wir gute Ergebnisse erzielen. Dann ist es einfacher, mit der Kritik umzugehen."