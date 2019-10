Lewandowski stellt nächsten Rekord auf

Sebastian Widmann, getty

Robert Lewandowski traf für den FC Bayern auch gegen Hoffenheim

Während der FC Bayern München den siebten Bundesliga-Spieltag als einer der großen Verlierer beenden wird, konnte sich Torjäger Robert Lewandowski immerhin über einen persönlichen Erfolg freuen. Mit seinem Tor gegen die TSG Hoffenheim stellte der Pole einen neuen Rekord auf.

Lewandowskis Treffer gegen die TSG Hoffenheim zum zwischenzeitlichen 1:1 war bereits das 11. Saisontor des Polen in der laufenden Spielzeit. Damit hat der 31-Jährige in der aktuellen Torjägerliste mehr als doppelt so viele Treffer auf dem Konto als seine ärgsten Verfolger.

Lewandowski traf gegen Hoffenheim im siebten Ligaspiel in Folge und stellte einen neuen Bundesligarekord auf. Der Stürmer ist seit Samstag der erste Spieler der Liga-Historie, der nach nur sieben Spielen bereits elf Tore auf dem Konto hat.

Kurios: Mit seiner neuen Bestmarke überholte sich Lewandowski in der Rekordliste selbst. In der Saison 2015/16 hatte der Knipser nach sieben Spieltagen zehn Tore erzielt und damit die seit 1977/78 bestehende Bestmarke von Gerd Müller egalisiert.

Am kommenden Spieltag kann Lewandowski seine Serie weiter ausbauen und für den nächsten Rekord sorgen. Zwölf Saisontore nach acht Spielen konnten bisher nur drei Spieler in der Geschichte der Bundesliga vorweisen: Christian Müller (1964/65, für den 1. FC Köln), Gerd Müller (1968/69) und Lewandowski selbst (2015/16).

Spieler mit den meisten Toren nach sieben Spieltagen:

1. Robert Lewandowski (19/20) - 11

2. Robert Lewandowski (15/16) - 10

2. Gerd Müller (77/78) - 10

2. Gerd Müller (68/69) - 10

5. Pierre Emerick Aubameyang (15/16) - 9

5. Anthony Jeboah (93/94) - 9

5. Dieter Müller (77/78) - 9

5. Benny Wendt (76/77) - 9

5. Jupp Heynckes (73/74) - 9

5. Gerd Müller (72/73) - 9

5. Peter Meyer (67/68) - 9

5. Lothar Emmerich (65/66) - 9

5. Christian Müller (64/65) - 9

5. Gerd Dörfel (63/64) - 9