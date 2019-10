Van der Vaart: "Van Bommel ist das größte Arschloch"

Simon Hofmann, getty

Rafael van der Vaart wählt drastische Worte für seinen Ex-Kollegen Rafael van der Vaart

Vor seinem Abschiedsspiel mit zahlreichen HSV-Legenden am 13. Oktober sprach Rafael van der Vaart über seine ehemaligen Kollegen. Einen Ex-FC-Bayern-Star beschreibt der mittlerweile 36-Jährige mit deutlichen Worten.

Im Gespräch mit dem Online-Portal "watson" sprach der 109-malige Nationalspieler der holländischen Elftal auch über eines seiner großen Vorbilder: "Ruud van Nistelrooy war einer, den ich immer für seine Mentalität und seinen absoluten Ehrgeiz bewundert habe. Er hat mir gezeigt, was man tun muss, um Profi zu sein. Dass man das leben muss."

Zwiegespalten äußerte sich van der Vaart über einen anderen ehemaligen Teamkollegen: "Van Bommel ist das größte Arschloch, wenn der nicht in deiner Mannschaft spielt. Aber, wenn du mit ihm spielst, ist es das Beste überhaupt", erklärte der Ex-Hamburger sein Verhältnis zu Mark van Bommel. Beide spielten von 2006 bis 2008 in der Bundesliga gegeneinander. In der Nationalmannschaft war van der Vaart über die Dienste des "aggressive Leaders" dagegen sehr dankbar.

Für sein Abschiedsspiel ins Hamburger Volksparkstadion hat der frühere Mittelfeldstratege auch zahlreiche internationale Größen gewinnen können. Van der Vaart wird die Partie unter anderem mit Arjen Robben, Clarence Seedorf, Nigel de Jong und Edwin van der Saar bestreiten.