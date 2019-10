Enthüllt: BVB scheiterte 2018 mit Klopp-Rückholaktion

Lars Baron, getty

Hans-Joachim Watzke wollte Jürgen Klopp 2018 zum BVB holen

Nachdem Peter Bosz und Peter Stöger bei Borussia Dortmund gescheitert waren, brauchte der BVB im Frühjahr 2018 schon wieder einen neuen Trainer. Ein Kandidat, der ganz oben auf der Liste stand, war Ex-Coach Jürgen Klopp. Es hat sogar Kontakt gegeben.

"Wenn man neue Wege gehen will, und wir mussten an diesem Punkt einen neuen Weg beim BVB einschlagen, dann musste ich Jürgen wenigstens fragen, ob er sich das womöglich doch vorstellen kann", zitiert die "Bild" BVB-Boss Hans-Joachim Watzke aus seinem Buch "Echte Liebe. Ein Leben mit dem BVB".

Große Hoffnungen auf eine Zusage machte sich Watzke allerdings nicht: "Ich wusste, dass Jürgen absagen würde, dass er seinen Vertrag in Liverpool erfüllen wird. Jürgen hat seine Verträge immer erfüllt. So ist er." Der 60-Jährige hätte sich aber nicht verziehen, wenn er Klopp nicht wenigsten gefragt hätte.

Auch Klopp selbst beschreibt die Situation in dem Buch. "Irgendwann (...) klingelte mein Telefon, als ich im Flieger saß. Aki war dran: 'Jürgen, du musst zurückkommen'. Ich habe gelacht. Ich dachte, er macht einen Scherz", erklärte der Teammanager vom FC Liverpool.

In dem Moment konnte Klopp nicht einschätzen, wie ernst gemeint die Anfrage von Watzke war, "aber da habe ich schon gemerkt, dass er sich von mir eine größere Bereitschaft gewünscht hätte, darauf einzugehen", so der 52-Jährige.

Klopp war von 2008 bis 2015 Trainer des BVB. Mit den Schwarzgelben wurde er zwei Mal deutscher Meister, feierte einmal den Sieg des DFB-Pokals und stand 2013 im Champions-League-Finale. 2015 schloss er sich dem FC Liverpool an.

Klopp als "Retter in der Not" zum BVB?

Eine Rückkehr nach Dortmund kann sich Klopp eher nicht vorstellen, eine Hintertür ließ er sich aber auf. "Es war ein traumhafter Lebensabschnitt, und ich weiß nicht, ob man den toppen kann. Und wenn man es könnte, dann würde das wiederum den Wert der sieben Jahre schmälern", erklärte der einstige BVB-Coach.

"Als Retter in der Not, wenn der Verein wirklich meine Hilfe braucht - warum sollte ich das nicht machen? Es ist total schön, dass ich dazu überhaupt die Möglichkeit habe", führte Klopp weiter aus, betonte aber: "Ich halte es nicht für wahnsinnig wahrscheinlich, dass es so kommt."