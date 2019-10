Bayern-Gerüchte ließen Hudson-Odoi kalt

Dan Istitene, getty

Callum Hudson-Odoi wird von ehemaligen Teamkollegen gelobt

Im Winter bemühte sich der FC Bayern intensiv um die Dienste des jungen Engländers Callum Hudson-Odoi. So groß die Schlagzeilen und der Trubel um die sportliche Zukunft des 18-Jährigen waren, so gelassen ging der Youngster mit der Situation um. Ex-Chelsea-Keeper Rob Green verriet jetzt in einem Interview, wie cool Hudson-Odoi auf die zahlreichen Gerüchte reagierte.

Tägliche Schlagzeilen, aberwitzige Ablösesummen und Zoff mit dem eigenen Trainer: Auf Callum Hudson-Odoi prasselte Ende 2018 Vieles ein, das einen jungen Spieler aus der Bahn werfen kann. Der junge Engländer aber blieb ruhig, spielte seine Karten richtig aus und bekam vom FC Chelsea nicht nur die erhoffte Vertragsverlängerung (bis 2024) inklusive Gehaltserhöhung, sondern auch die so dringend geforderte Spielzeit.

Hudson-Odois ehemaliger Teamkollege Rob Green gewährte in einem Interview mit dem Sender "BBC Radio 5" nun Einblicke in die Gefühlswelt des Youngster und berichtete, wie bemerkenswert spurlos die Schlagzeilen an Hudson-Odoi vorübergingen.

"Wir hörten das Bayern-München-Gerücht und die Gerüchte über andere Klubs und Callum lächelte einfach nur. Er wusste, was um ihn herum passierte, aber es prallte alles an ihm ab. Druck gab und gibt es für ihn immer noch nicht", zeigte sich Green von der Souveränität des jungen Offensivspielers beeindruckt.

Hudson-Odoi vernascht Stammspieler im Training

Was dem FC Bayern durch den geplatzten Transfer entging, berichtete Green ebenfalls: "Im Training hat er sie alle auseinander genommen. Die Dinge, die er jeden Tag im Training machte, hätte er auch im Spiel getan. Er hat sie im Training gegen einige der besten Spieler der Welt gemacht, gegen einige der besten Verteidiger. [César] Azpilicueta spielte gegen ihn und er kam überhaupt nicht mit ihm zurecht. Mit einer Finte ließ er ihn aussteigen und er [Azpilicueta] kam überhaupt nicht mehr hinterher."

Dass überhaupt ein Wechsel zum FC Bayern im Raum stand, war laut Green Ex-Chelsea-Trainer Maurizio Sarri geschuldet. "Es war das selbe Team, die selbe Formation jede Woche, vielleicht ein oder zwei Wechsel, aber Callum hat nie eine Chance erhalten", beklagte der Keeper.

Mit dem Aus von Sarri änderte sich auch die Perspektive Hudson-Odois. Neu-Coach Frank Lampard stellte dem Nationalspieler Einsätze in Aussicht, die er nach seiner Genesung auch bekam. "Es war unglaublich zu sehen, wie er mit der ganzen Situation umgegangen ist", schwärmte Green rückblickend vom Youngster.