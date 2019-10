Gladbach-Star erklärt Favres Arbeitsweise

Lars Baron, getty

Patrick Herrmann und Lucien Favre kennen sich aus gemeinsamer Zeit in Gladbach

Patrick Herrmann von Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach ist derzeit in Top-Form. Vor dem Spitzenspiel am Samstagabend gegen Borussia Dortmund (18:30 Uhr) hat sich der Angreifer zum jetzigen BVB-Coach Lucien Favre geäußert. Der 28-Jährige gibt dabei Einblicke in die Arbeitsweise seines ehemaligen Chefs.

Favre, der die Fohlen zwischen 2011 und 2015 an der Seitenlinie betreute, hatte einen großen Einfluss auf Herrmann. "Unter ihm bin ich so richtig durchgestartet, durfte meine Spiele machen und bin Nationalspieler geworden", erinnerte sich der Offensivspieler bei "Sky".

Herrmann habe "nur gute Erinnerungen an diese Zeit" unter Favre, der die Niederrheiner 2012 etwa in die Qualifikation für die Champions League und später bis in die 2. Runde der Europa League führte. "Es waren gute Spiele und Europapokal-Abende dabei", so Herrmann rückblickend.

Dass die Art des Schweizer Trainer allerdings mitunter auch für die Spieler schwierig sein kann, bleibe nicht aus: "Er ist ein Perfektionist, er will immer seine Spielphilosophie durchziehen. Gerade die Videoanalyse, die wir gemacht haben, war manchmal auch schwierig umzusetzen, aber er will es dann so haben." Die Spieler müssten es dann eben "so machen", wie Favre vorgibt.

Mit dem BVB steht Lucien Favre nach sieben Spieltagen lediglich auf Rang acht und hat bereits vier Zähler Rückstand auf Gladbach. Lässt der Revierklub auch im Heimspiel gegen den Tabellenführer Punkte liegen, dürfte die Luft für Favre wohl dünner werden.